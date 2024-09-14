Sivas'ta okul servislerine denetim Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servislerine yönelik denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

İHA

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suşehri, Zara ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, ‘Güvenli Okul Projesi' çerçevesinde denetimler yapmaya başladı.

Ekipler bu proje kapsamında da, okul servis araçlarını ve şoförlerini denetledi.

Jandarma ekiplerince ışık donanımı, araçların arkasında okul taşıtı levhaları dur lambası takılması, araçta kamera kayıt cihazı bulundurulması ile ilgili hususlar tek tek incelendi.

TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Öte yandan kazaların önlemesi, güvenli sürüş teknikleri, indirme bindirme kuralları, öğrenci taşımacılığı yaparken araca sivil yolcu alınmaması ve genel trafik kuralları hakkında trafik eğitimi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)