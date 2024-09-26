Sivas'ta otobüs şoföründen alkışlanacak hareket Kentte 2 yılda rahatsızlanan ya da yardıma ihtiyacı olan 7 vatandaşın yardımına koşan özel halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yine rahatsızlanan bir kadını hastaneye yetiştirdi.

İHA

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Muhammet Cin, rahatsızlanan kadın yolcuyu fark edince hastaneye götürmek istedi.

Hastaneye gitmeyi ilk başta kabul etmeyen kadının durumunun kötüleştiğini gören Cin, güzergahından çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Daha önce kaza yapan kuryeyi ve kolu kırılan bir çocuğu da hastaneye yetiştiren Muhammet Cin, bir kez daha takdir topladı.

"GÜZERGAHIMDAN ÇIKTIM VE HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Olayı anlatan otobüs şoförü Muhammet Cin, “Yiğitler seferini yaptığım sırada bir kadın rahatsızlandı. Yanında 2 tane çocuk vardı. Kendisine ‘Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda bu teklifi reddetti.

Ben yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. Bayana; 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kendisi bu sefer kabul etti.

O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük çocuk olduğunu söyleyerek, sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personeli otobüsü karşılayıp, hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü” dedi.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE İYİLİK YAPACAĞIM"

Daha önce de sık sık böyle olaylar yaşadığını anlatan Cin, “İyi niyetli bir insan olduğum için bu tarz olaylar hep bana denk geliyor. Daha öncesinde de kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp hastaneye götürmüştüm.

Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti, onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişlerdi, benim vicdanım el vermedi, onlara yardımcı olmuştum. Ben bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)