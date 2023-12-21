İHA
Sivas merkez Seyrantepe Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türkan Aktaş'a (56) çarptı.
Sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı kameralara yansıdı.
Görüntülerde yayanın karşıdan karşıya geçmek isteği sırada hızla giden otomobilin kadına çarptığı ve metrelerce yükseğe fırladığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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