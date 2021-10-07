Kimliği belirsiz sürücü, seyir halinde ilerlediği sırada karşısına çıkan köpekleri ezerek geçti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sivas’ta esnaflık yapan Burak Zakir Baş, 8 yıl önce cins bir köpek sahiplendi.

Gittiği her yere götürdüğü Kuçu isimli köpeği, dükkanının önünde sokak köpeği ile oynarken, kendilerine çarpan otomobille savruldu.

Acılar içinde yerde yatan iki köpeğe çarpan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KÖPEKLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı gören Baş ve diğer esnaflar, köpeklerin başına gelerek hayvan ambulansını ve polis ekiplerini aradı.

Yaralı köpek hastaneye kaldırılırken, tedavisi tamamlanan Kuçu ise iş yerine götürüldü.

Cadde üzerinde bu tarz kazaların sık yaşandığını belirten Burak Zakir Baş, yetkililere seslendi.

Sivas'ta otomobiliyle çarptığı köpekleri ölüme terk etti VİDEO



"KÖPEĞİMİZ ŞU ANDA YÜRÜYEMİYOR"

Yollara ksis konmasını isteyen Baş, “8 yıldır büyüttüğümüz ‘Kuçu’ adında ki süs köpeğimiz dün üzücü bir olaya şahit oldu. Dükkanın içerisinde oyarken dışardaki köpeği gördü. Onunla oynamak isterken hızlı gelen bir sürücü, iki köpeğe birden çarpıp kaçtı. İlk önce baktı daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Hayvan ambulansını aradım geldiler diğer köpeği götürdüler. Biz kendi köpeğimizi veterinere götürdük röntgen falan çekildi. Şu anda köpeğimizin sağlık durumu belli değil 24 saat geçmesi lazım. Şu anda yürüyemiyor. Sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz, yetkililerden bu caddeye kasis konmasını istiyoruz.

Buna benzer kazalar çok oluyor. Köpeğimi ben yavruyken sahiplendim. 8 yıldır kendi evladım gibi tüm duygularımla besliyorum. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu. Hep yanımızda oldu. Hiç bağlamadık bu köpeğimizi sanayide de bilinen fenomen bir köpek müşterilerimiz olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun köpeğimizi çok seviyor. Komşularımız da çok üzüldü bu duruma.’’ dedi.

Otomobilin köpeklere çarptığı o anlar ise etrafta bulunan esnafların güvenlik kameralarına yansıdı.



