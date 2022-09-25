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    Sivas'ta panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı

    Aracını park etmek isteyen sürücü, frenle gazın yerini karıştırınca önce boş dükkana girdi ardından bahçeye düştü.
    • 25.09.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 16:19
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    Sivas'ta panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı

    Sivas'ın Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşanan talihsiz kazada 41 yaşındaki Z.Ç. isimli sürücü frenle gazın yerini karıştırdı.

    Aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücünün aracı boş bir dükkana girdi.

    Yaşanan kaza sonrası panikleyen sürücü, ardından duramayarak bahçeye düştü.

    2 kişi hafif yaralandı

    Şans eseri etrafta kimse olmayan kazada, sürücü Z.Ç. ve araçta bulunan 24 yaşındaki E.Ç. hafif şekilde yaralandı.

    Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

    Dükkan sahibi kaza yerine geldi

    İHA'nın haberine göre, dükkanına araç girdiğini öğrenip olay yerine gelen İsa Güller, sürücünün park ederken fren yerine gaza basınca kazanın meydana geldiğini belirtti.

    Sivas ta panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı #1

    Sivas ta panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı #2


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