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    Sivas'ta parçalanmış ve donmuş cesetler bulundu

    İmranlı ilçesi Eskikapımahmut köyünde bir evde yaşlı adamın parçalanmış cesedi bulunurken, oğlunun cesedi de evin bahçesinde donarak ölmüş halde bulundu.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 06:34
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    Sivas'ta parçalanmış ve donmuş cesetler bulundu

    Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Ö.K. (44) ve babası M.K’nin (74) yaşadığı köye gitti. Ö.K.’nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi.

    BABANIN PARÇALANMIŞ, OĞLUNUN DONMUŞ CESEDİ BULUNDU

    Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K’nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

    Sivas ta parçalanmış ve donmuş cesetler bulundu #1

    GÜNLER ÇÖNCE ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

    Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K’ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

    Ö.K’nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta parçalanmış ve donmuş cesetler bulundu #2

    Sivas ta parçalanmış ve donmuş cesetler bulundu #3


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