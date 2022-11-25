Sivas’ta, park yeri cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada Ali Örs tarafından vurulan Hasan Karakış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki Örs, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Sivas’ta, dün saat 13.30 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde 61 yaşındaki Ali Örs ile 62 yaşındaki Hasan Karakış arasında, bina önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.

Örs, tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayı çıkarıp Karakış’a ateş açtı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Bacaklarından ve kasığından vurulan Karakış, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Park yeri anlaşmazlığında hakaret etti”

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Ali Örs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örs ifadesinde, bir süredir park yeri konusunda anlaşamadıklarını, olay sırasında da kendisine hakaret etmesi nedeniyle sinirlenip silahını ateşlediğini söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Örs, tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Hasan Karakış ise otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.