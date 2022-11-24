Sivas'ta park yeri tartışması: Hastanede öldü

Park yeri tartışmasında tabancayla vurulan 62 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise gözaltına alındı.

Sivas’ta yaşayan Ali Ö. ile Hasan Karakış (62) arasında, bina önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Ö., yanında bulunan tabanca ile Karakış'a ateş açarak bacaklarından ve kasığından vurdu.

Müdahaleler yetmedi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Karakış, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Ali Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.