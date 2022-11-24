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    Sivas'ta park yeri tartışması: Hastanede öldü

    Park yeri tartışmasında tabancayla vurulan 62 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:47
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    Sivas'ta park yeri tartışması: Hastanede öldü

    Sivas’ta yaşayan Ali Ö. ile Hasan Karakış (62) arasında, bina önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Ö., yanında bulunan tabanca ile Karakış'a ateş açarak bacaklarından ve kasığından vurdu.

    Müdahaleler yetmedi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı Karakış, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karakış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sivas ta park yeri tartışması: Hastanede öldü #1

    Gözaltına alındı

    Ali Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta park yeri tartışması: Hastanede öldü #2

    Sivas ta park yeri tartışması: Hastanede öldü #3


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