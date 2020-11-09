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    Sivas'ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu

    2 gün boyunca sokakta duran bavullar mahallelinin dikkatini çekince yapılan ihbar sonucunda şüpheli bavullar patlatıldı. Kontrollü patlamaya sokak kedisinin verdiği tepki, izleyenleri güldürdü.
    • AA
    • 09.11.2020 - 13:00
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 13:37
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    Sivas'ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu

    Sabah saatlerinde Sivas'taki Yüceyurt Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki 3 katlı binanın bodrum katının balkon kısmında bulunan 2 bavul, mahallelinin dikkatini çekti.

    2 gündür aynı yerde bulunduğu öğrenilen bavullardan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Bavulların doğalgaz borularına yakın olması nedeniyle olası bir tehlikeye karşı mahalleye itfaiye ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi.

    ŞÜPHELİ BAVUL PATLATILDI

    Şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatıldı. Bavulların içerisinden bir erkeğe ait olduğu düşünülen elbiseler çıktı.

    Sivas'ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu ViDEO

    KEDİNİN SIÇRAMA ANI KAMERADA

    Öte yandan patlamanın yapılmasına saniyeler kala apartman içerisinden çıkan bir kedi, bomba imha uzmanları tarafından uzaklaştırdı.

    Başka bir kedinin ise patlama anında sıçrayarak kaçması kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu #1

    Sivas ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu #2

    Sivas ta patlatılan şüpheli paket, kediyi korkuttu #3

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