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Sivas’ta platonik aşık tutuklandı
- İHA
- 18.06.2021 - 16:12
Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, E.T. (29) platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük N.C.’yi (39) silahla rehin almıştı.
Çevreye ateş edip mahalleyi ayağa kaldıran E.T., ikna çabaları sonucu polise teslim olmuştu.
E.T., eylem öncesi evde bulunan N.C.’nin 6 yaşındaki kız çocuğunu evden çıkartmıştı.
TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Platonik aşık emniyet işlemlerinin ardından; ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlamalarla çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
E.T.’nin geçtiğimiz gün otobüsle Elazığ’dan Sivas’a gelip, ticari taksi ile kadının evine gittiği öğrenildi.
İNTİHAR ETMEK İÇİN GİTTİ
Edinilen bilgiye göre E.T.’nin polis ifadesinde, N.C. ile aralarında ilişti bulunduğunu, evlenmeyi planladıklarını ileri sürdü.
E.T., kıskançlık yüzünden N.C. ile aralarının açıldığını, hakkında aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle kendisiyle konuşmak için yanına gittiğini söyledi.
Platonik aşık, pompalı tüfeği ise konuştuktan sonra intihar etmek için yanına aldığını dile getirdi.