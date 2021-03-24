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- Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü
Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü
İl Emniyet Müdürlüğü önündeyken yolun karşısına geçmek isteyen polis memuruna, araba çarptı. Sürücünün annesi, memurun başından ayrılmayarak gözyaşı döktü.
- İHA
- 24.03.2021 - 11:02
- Güncelleme : 24.03.2021 - 11:05
Sivas’ta kent merkezi Fethi Akyüz Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü önünden karşıya geçmek isteyen polis memuruna araba çarptı.
Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan annesi, arabadan inerek polis memurunun yanına koştu.
Polis memurunun yaralandığını gören anne, gözyaşı dökerek bir an olsun başından ayrılmadı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı memura olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili niceleme başlatıldı.