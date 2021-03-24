Euro
9.4804
0.2%
Dolar
8.0035
0.8%
Altın
445.53
1.04%
Borsa
1.384
0.46%
Bitcoin
449.499
5.27%
EXEN Coin
12.33
-1.59%
5ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 5 C

    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü

    İl Emniyet Müdürlüğü önündeyken yolun karşısına geçmek isteyen polis memuruna, araba çarptı. Sürücünün annesi, memurun başından ayrılmayarak gözyaşı döktü.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü

    Sivas’ta kent merkezi Fethi Akyüz Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü önünden karşıya geçmek isteyen polis memuruna araba çarptı.

    Kaza sonrası sürücünün yanında bulunan annesi, arabadan inerek polis memurunun yanına koştu.

    Polis memurunun yaralandığını gören anne, gözyaşı dökerek bir an olsun başından ayrılmadı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı memura olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    Memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili niceleme başlatıldı.

    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü #1

    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü #2

    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü #3

    Sivas’ta polise çarpan sürücünün annesi, polis için gözyaşı döktü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir