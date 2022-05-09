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    Sivas'ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi

    Sahibinin vefat etmesi nedeniyle kullanılmayan bir dükkandan yayılan fareler iş hakını bastı. Esnaf, fareler nedeniyle tedirgin olmaya başladı.
    • 09.05.2022 - 15:54
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    Sivas'ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi

    Sivas'taki Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi’ndeki Kangal İş Hanı'nda hurda işi yapan Mustafa Akpolat, 3 ay önce hayatını kaybetti.

    Akpolat'ın vefatının ardından sahipsiz kalan dükkanda son zamanlarda artan fareler, iş hanına yayıldı.

    İçerisinde çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların bulunduğu iş hanındaki esnaf etrafta gezinen farelerle kendi çabalarıyla yaptıkları mücadeleden sonuç alamadı.

    Esnaf, farelerin müşteri kaybına neden olduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

    "Günlerdir fare zehri vermemize rağmen faydası olmadı"

    İş hanında çay ocağı işleten Seyfettin Yıldırım, "Kaç gündür burası böyle. Kimse ilgilenmiyor. Dükkanlarımız etkileniyor. En az 100-150 tane fare vardır. Her gün daha da çoğalıyorlar. Günlerdir fare zehri vermemize rağmen hiçbir faydası olmadı" diye konuştu.

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #1

    Farelerin temizlenmesini istiyorlar

    Çay ocağının daimi müşterilerinden Çetin Ateş ise, "Dükkan sahibi arkadaş rahmetlik oldu. Burası bu şekilde kaldı. Kimse de ilgilenmiyor burayla. Farelerden rahatsızız. Buradaki tüm esnaf rahatsız ve şikayetçi olanlar da var. Önlem alınmasını istiyoruz. Bu pisliğin buradan kalkmasını istiyoruz" dedi.

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #2

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #3

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #4

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #5

    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #6

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    Sivas ta sahibi ölen dükkanı basan fareler, esnafı bezdirdi #8


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