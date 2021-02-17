Sivas'ta şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu, Sofular köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Sivas'tan Hafik ilçesi yönüne giden Niyazi Küçükaslan yönetimindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki sürücü ile aynı aileden Funda, Kerem (11) ve Berat (9) Küçükarslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

















