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    Sivas’ta seyir halindeki cip alev aldı

    Havalimanı yolunda seyir halindeyken kaputundan dumanlar yükselen cip, birden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 10:52
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    Sivas’ta seyir halindeki cip alev aldı

    Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda R.A. idaresindeki cip seyir halindeyken kaputundan bir anda duman çıkmaya başladı.

    Dumanların fark edilmesi üzerine sürücü ve araç içindeki diğer 4 kişi aracı terk etti. Cip kısa süre içinde alev aldı. Olaydan kıl payı kurtulan sürücü durumu ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede alevleri söndürdü. Araçta kullanılamaz hale geldi.

    Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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