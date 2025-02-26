Sivas'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyon

İHA

Silah kaçakçılığı ile mücadelede başarılı bir çalışmaya daha imza atıldı..

Son gerçekleştirilen çalışmada, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını belirledi.

İKAMETTE ARAMA YAPILDI

Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve Sivas'ta yaşayan F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.