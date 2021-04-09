Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.129
1.19%
EXEN Coin
23.30
-0.85%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

    3 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • AA
    • 09.04.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

    Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı M.H'nin bacaklarından silahla vurulmasına ilişkin çalışmalar başlattı.

    Çalışmalar kapsamında silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen faillerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    Sivas, Gaziantep, Kayseri ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

    Operasyonda, Suriye uyruklu M.C. ile H.T, U.T, S.T, İ.Ç, F.K.K. ve B.G. gözaltına aldı.

    Şüphelilerden S.T'nin fuhşa teşvik ve aracılık etme, M.C'nin sigara kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edildi.

    TIRIN İÇİNDE YAKALANDI

    Ş.G isimli şahıs İ.Ç'ye ait tırda yapılan aramada yakalandı. Ş,G.’nin uyuşturucu ticarinden arandığı tespit edildi.

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #1

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #2

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #3

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #4

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #5

    Sivas’ta suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir