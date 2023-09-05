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Sivas'ta sürücü motosikletini park ederken gaza bastı: Şahlanan araç güçlükle durduruldu Abone Olun

Sivas'ta sürücü motosikletini park ederken gaza bastı: Şahlanan araç güçlükle durduruldu Akşam saatlerinde motosikletini park etmek üzere hareket eden sürücü, bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirince motosiklet aniden havalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Sivas'ta trajikomik bir olay yaşandı. Motosiklet sürücüsü, aracını iterek park edeceği yere götürmeye çalıştı. Bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirince olanlar oldu. Kendi ekseninde döndü Motosikletin ön tekeri aniden havaya kalkınca araç şahlandı. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı motosiklet, bir süre kendi ekseninde döndü. O anlar kamerada Motosikletin kontrolden çıkması ve durdurulma çabası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ardından yüzleri güldüren ve facianın eşiğinden dönülen olay, sosyal medyada gündem oldu.

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