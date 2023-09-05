AA
Sivas'ta trajikomik bir olay yaşandı.
Motosiklet sürücüsü, aracını iterek park edeceği yere götürmeye çalıştı.
Bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirince olanlar oldu.
Kendi ekseninde döndü
Motosikletin ön tekeri aniden havaya kalkınca araç şahlandı.
Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı motosiklet, bir süre kendi ekseninde döndü.
O anlar kamerada
Motosikletin kontrolden çıkması ve durdurulma çabası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ardından yüzleri güldüren ve facianın eşiğinden dönülen olay, sosyal medyada gündem oldu.