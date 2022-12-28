Sivas'ta takla atan araçta 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği aracın ters dönmesi sonucu, araçta bulunan 2 çocuk ve sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas’ın Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Ş.Y. idaresindeki 06 DH 0280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpıp ters döndü.

2'si çocuk 3 yaralı

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



