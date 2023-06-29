İHA
Sivas'ta Erzincan karayolu Göydün köyü mevkisinde M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu.
Ters dönen araç içerisinde bulunan 3 aylık bebek A.D. ile anne B.D. ve baba M.D. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bebeğin hayati tehlikesi var
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 aylık bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.