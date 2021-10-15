Ulaş ilçesinde, yağışlardan beslenen Acı Göl tamamen kurudu. Köy sakinlerinden Kadir Kılıç, gölde bir zamanlar aynalı sazanlar olduğunu belirterek, “Artık kurbağa bile kalmadı” dedi.

Sivas’ın Ulaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle tamamen kurudu.

Bir zamanlar göçmen kuşlara ve aynalı sazan popülasyonuna ev sahipliği yapan göl, sessizliğe büründü.

“BU GÖLÜN KAYNAĞI YOK"

Köy Muhtarı Ramazan Oğuz, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden kıyıdaki taşlara kadar buranın suyu vardı. Bu gölün kaynağı yok. Burası sadece yağışla dolan bir göl. Son zamanlarda da yağış da yok. Bundan 2 sene önce de suyu azalmıştı ama bu yıl ilk defa bu derece kurudu.

Sivas’ta, tamamen kuruyan Acı Göl'de kurbağa bile kalmadı ViDEO



“BALIĞIMIZ VARDI, ONLAR DA GİTTİ”

Burası hayvanlarımızın da sulak yeriydi. Çam da dikmiştik, onlar da kuruyor. Piknik alanı olarak yapmıştık ama hepsi kurudu. İnsanlar da artık gelmiyor. Balığımız vardı, aynalı sazan. Ağırlığı 2 kilo oluyordu. Onlar da gitti.”

“KURBAĞA BİLE KALMADI”

Köylülerden Kadir Kılıç ise, sözleri kaydetti:

“Burada 3,5 metre su vardı. Buranın çok güzel sazan balığı vardı. Şimdi ise sular çekilince kurbağa bile kalmadı. Gölün tek kaynağı kar ve yağmur suyuydu. Artık yağmur ve kar da yağmıyor. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz.”





“HER ŞEY KURUDU”

Mehmet İnce ise, "Biz buralarda piknik yapıyorduk. Su çam ağaçlarına kadar yakındı. Şu anda öyle bir şey kalmadı. Her şey kurudu. Artık gölümüze de gelemiyoruz. Eskiden çok doluydu. Burası çok canlıydı, şimdi ise kuraklık olduğu için her şey kesildi." ifadelerini kullandı.