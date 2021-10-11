Tarihi geçiş köprüsü, ziyaretçiler ve define avcıları tarafından hor kullanılmaya başlandı. Bölge halkı, köprünün yıkılmaması için yetkililerden yardım bekliyor.

Define avcılarının son hedefi tarihi köprüler oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Irmağı, kuraklık nedeni ile kurumaya başladı.

Yaşanan bu üzücü olayı fırsat bilen defineciler, ırmak üzerinde bulunan yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Kangal Köprüsü'nü incelemeye başladı.

AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen köprü, yapılan incelemeler sonucunda tahrip edildi.

Ziyaretçilerin de azizliğine uğrayan köprünün birçok bölümünde yazılan yazılar, görenleri üzdü.

Sivaslılar, ayakta kalma mücadelesi veren tarihi köprünün daha fazla zarar görmeden korunmasını için yetkililere seslendi.

Sivas'ta tarihi köprü defineciler tarafından tahrip edildi VİDEO







"BURASININ MUTLAKA KORUNMASI LAZIM"

Bölge halkından Orhan Çakırer, “Burası tarihi bir köprü, Osmanlı döneminde yapılmış. Irmak akmadığından dolayı köprü de atıl durumda. Hazineciler de köprünün bazı kısımlarında hazine var diye arama yapıyorlar. Bu köprünün acil bakıma ihtiyacı var. Bu köprüden iki tane. Bu Kangal Köprüsü, aşağıda Gürün Köprüsü var. Bunlar, Tecer Irmağı üzerindeki insanların Kangal’a, Malatya’ya gitmek için kullandıkları köprü. Burası tarihi bir geçiş köprüsü. Geçmişte ünlü halk ozanımız aşığımız Ruhsati Baba'nın da bir deyişi olan köprü. ‘Ben bu Tecer Irmağı'nın üzerine bir köprü yapayım insanlar üzerinden geçsin’ dediği bir köprü.

Tecer Irmağı 2 ay öncesine kadar akıyordu ama şimdi küresel ısınma ve çeşitli nedenlerden dolayı kurudu. Burasının mutlaka korunması lazım. Bu tarihi köprüler şimdi yapılmıyor. Osmanlı döneminde yapılmış bir köprü bu. En azından yanından bir tali yol verip bu köprülerin kullanılmaması lazım.’’ ifadelerini kullandı.







