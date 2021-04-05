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    Sivas'ta tarlada bulunan havan imha edildi

    Tarlasında çalıştığı sırada havan ile karşılaşan vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Havan, patlayıcı imha uzmanı tarafından patlatıldı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:22
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    Sivas'ta tarlada bulunan havan imha edildi

    Sivas'ta tarlasını süren çiftçi, mühimmatla karşılaştı.

    Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çifti K.S. (38), traktörle tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu.

    HAVAN OLDUĞU BELİRLENDİ

    Çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerce yapılan incelemede, tarladaki malzemenin MKE üretimi 81'lik olarak nitelendirilen aydınlatma havanı olduğu saptandı.

    FÜNYE İLE PATLATILDI

    Drone ile de tarama yapılan bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri gönderildi.

    Mühimmat, özel kıyafetli patlayıcı imha uzmanınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

    Sivas ta tarlada bulunan havan imha edildi #1

    Sivas ta tarlada bulunan havan imha edildi #2

    Sivas ta tarlada bulunan havan imha edildi #3

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