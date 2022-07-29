Zara ilçesindeki çiftçi Mustafa Yiğit, tarlasına inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırırken o anları da kayıt altına aldı.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Ahmethacı Köyü Taşlıkaya mevkiinde tarlaya inen ayı şaşkınlığa neden oldu.

Mustafa Yiğit, tarlasında traktör ile çalışırken biranda ayıyla karşılaştı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan çiftçi Yiğit, hemen cep telefonuna sarıldı.

Ayı kaçarken o anlar kaydedildi

Tarladan uzaklaşmadığını fark eden Mustafa Yiğit, traktörün kornasını çalarak ayıyı olay yerinden uzaklaştırdı.

İha'nın haberine göre; o anlar çiftçinin cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Sivas'ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı









