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    Sivas'ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı

    Zara ilçesindeki çiftçi Mustafa Yiğit, tarlasına inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırırken o anları da kayıt altına aldı.
    • 29.07.2022 - 14:51
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    Sivas'ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı

    Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Ahmethacı Köyü Taşlıkaya mevkiinde tarlaya inen ayı şaşkınlığa neden oldu.

    Mustafa Yiğit, tarlasında traktör ile çalışırken biranda ayıyla karşılaştı.

    Bir süre şaşkınlık yaşayan çiftçi Yiğit, hemen cep telefonuna sarıldı.

    Ayı kaçarken o anlar kaydedildi

    Tarladan uzaklaşmadığını fark eden Mustafa Yiğit, traktörün kornasını çalarak ayıyı olay yerinden uzaklaştırdı.

    İha'nın haberine göre; o anlar çiftçinin cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

    Sivas'ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı


    Sivas ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı #1

    Sivas ta tarlaya inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı #2


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