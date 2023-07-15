Sivas'ta tatilden dönen aile feci kazada can verdi Tatilden memleketlerine dönen Ünsal Ailesi, geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kaza, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sivas'ta meydana gelen kazada, tatilden dönen bir aile feci şekilde can verdi.

Tatilden memleketlerine dönen Ünsal Ailesi'nin yer aldığı taksiye, Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon çarptı.

Kamyonun çarptığı taksi sürüklenirken kazada; taksi sürücüsü Engin Polat’ın yanı sıra tatilden memleketlerine dönen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) hayatını kaybetti.

O anlar güvenlik kamerasında

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

5 kişinin öldüğü kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsüne yeşil ışık yandığı esnada taksinin kavşağa girdiği görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada vefat eden Abdulkadir Ünsal'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında müdür olarak çalıştığı, eşi Zeynep Ünsal'ın ise aynı okulda öğretmen olduğu öğrenildi.