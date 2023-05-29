Sivas'ta tır ile yolcu minibüsü çarpıştı Tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA

Sivas’ta katliam gibi bir kaza oldu…

Erol Çolak (57) idaresindeki 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

4 kişi yaşamını yitirdi

Kazada minibüs sürücüsü Biçil ile araçta bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) hayatını kaybetti, tır şoförü Erol Çolak ile Metin Güler (61) ve komiser yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralandı.

Feci kazanın detayları da belli oldu.

Yağış nedeniyle kontrolden çıktı

Erol Çolak'ın kullandığı tırın, yokuş indiği sırada, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı, tırın kayan dorsesinin o sırada yoldan geçen Muammer Biçil yönetimindeki yolcu minibüsüne çarparak kazaya neden olduğu öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

"Birisinin durumu kritik"

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 9.00 sıralarında Yağdonduran mevkiinde meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralı durumda. Bunlardan birisinin durumu kritik, diğerleri hafif yaralı durumda. Kazanın tırdaki dorsenin kayarak minibüsün üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini düşünüyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.

Yaralılar tedavi altında

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şimşek, yaralıların Sivas Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.