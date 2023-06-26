Sivas'ta tırla çarpıp hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde H.Y. idaresindeki otomobil, A.C. idaresindeki tıra yandan çarptı.

Otomobil adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan C.G., E.K., S.Y., Z.M.G. ve Z.L.G. hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayram ziyaretine gidiyorlarmış

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil içerisinde bulunan ailenin İstanbul'dan yola çıkarak Kurban Bayramı tatili için Altınyayla ilçesi Kale Köyü'ne bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.