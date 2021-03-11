Sivas'ta tırmandığı ağacı kıran genç kız kamerada

Sivas’ta genç kızın, cami bahçesindeki ağaca asılarak kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Mahallesi Yayla Camii’nde meydana gelen olayda, bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirdi.

İçlerinden biri, bahçede bulunan ağaç fidanına tırmanmaya çalıştı. Kızın ağırlığına dayanamayan ağaç fidanı ikiye ayrıldı.

Kızın, arkadaşlarıyla kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kırık olan ağacı görünce güvenlik kamerasını izledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

"BİR AĞAÇ KOLAY YETİŞMİYOR"

4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, ağacı kıran genç kadına tepki göstererek, “Sabah namazında camiden çıktığımız zaman ağacın kırıldığını fark ettik. Kamera görüntülerini seyrettiğimizdeyse ağacın isteyerek ve bilerek kırıldığını fark ettik. Gerek emniyet güçlerine gerek karakolumuza bilgi verdik. Ceza vermek, herhangi bir şey yapmak istemiyoruz ama bir ağaç kolay yetişmiyor. Elinde bir fidan olsa bile dikmek gerekiyor. Kolay yetişmedi bu ağaç, yaklaşık 15 yıllık bir fidanımız bu. Yazık, eğitim şart. Çocuklarımıza eğitim vermeliyiz. Akşam 21.30 saatleri, yasağın olduğu bir saat. Asılmak ne demek, ağacı bilerek ve isteyerek kırmak ne demek.” dedi.

Cami bahçesindeki ağacı kırdı VİDEO











