İHA
Sivas'ta korkunç olay...
Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında çalışma arkadaşları İsmet Göktaş'ın (50) kamyonunun başında olmadığını gören işçiler onu aramaya başladı.
Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğininde korkunç olay fark edildi.
Tonlarca mıcırın altında kalmış
Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş'ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü.
Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.