Sivas'ta trafik kazası! 6 kişi yaralandı Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sev edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA Sivas'ın Şarkışla ilçesi Altınyayla Pınabaşı Kavşağı'nda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı... 50 yaşındaki N.A. idaresindeki hafif ticari araç, Şarkışla - Sivas karayolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında 34 yaşındaki M.D.E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. 6 kişi yaralandı Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sürücüler ile birlikte, otomobilde bulunan Ş.H. (27), M.R.T.(38) ve T.U. (35) ile hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Y.A. yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.