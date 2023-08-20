Sivas'ta trafik kazası! 6 kişi yaralandı

İHA
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Altınyayla Pınabaşı Kavşağı'nda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı...
50 yaşındaki N.A. idaresindeki hafif ticari araç, Şarkışla - Sivas karayolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında 34 yaşındaki M.D.E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
6 kişi yaralandı
Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Sürücüler ile birlikte, otomobilde bulunan Ş.H. (27), M.R.T.(38) ve T.U. (35) ile hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Y.A. yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.