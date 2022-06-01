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    Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Tarladan çıkmak için yokuşa tırmanan traktörün arka tarafındaki pulluk toprağa saplanınca traktör devrildi.Olayda sürücü Ruşen Çetin hayatını kaybetti.
    • 01.06.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:28
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    Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü Harkiçi mevkinde 52 yaşındaki Ruşen Çetin yönetimindeki 58 DH 213 plakalı traktör, tarladan çıkmak için yola çıktı.

    Tarla içinde yokuştan çıkılırken, arka tarafındaki pulluk toprağa saplanınca traktör devrildi.

    Kazada sürücü Çetin ile yanındaki Ebubekir Akın traktör altında kaldı.

    Sürücü hayatını kaybetti

    İhbarla bölgeye sağlık ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çetin'in, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Akın ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Sivas ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #1

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    Sivas ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #3


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