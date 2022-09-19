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    Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: Fazla sayıda madde ele geçirildi

    Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi de tutuklandı.
    • 19.09.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:09
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    Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: Fazla sayıda madde ele geçirildi

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon organize etti.

    Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 7,2 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10,1 gram toz esrar, 4,55 gram bonzai, 4.573 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Öte yandan 1 adet tabanca ve tabancaya takılı 1 adet şarjör, 69 adet fişek, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

    3 kişi tutuklandı

    Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 30 kişi hakkında işlem yapılırken 3 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Çalışmalar sürdürülecek

    Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

    Sivas ta uyuşturucu operasyonu: Fazla sayıda madde ele geçirildi #1

    Sivas ta uyuşturucu operasyonu: Fazla sayıda madde ele geçirildi #2

    Sivas ta uyuşturucu operasyonu: Fazla sayıda madde ele geçirildi #3


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