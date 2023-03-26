Sivas'ta uyuyan köpeğe taş attı Sivas'ta kaldırım kenarında uyuyan sokak köpeğine bir şahsın taş fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Ülke genelinde sokak köpeği sorunu her geçen büyüyor..

Başıboş dolaşan köpekler özellikle çocuklar için tehlike saçarken, bazı kişilerin de şiddetine maruz kalıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir şahıs kaldırım kenarında uyuyan sokak köpeğine elinde taşla yaklaştı.

Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı.

Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.

Taşı alıp peşinden gitti

Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.