Sivas'ta uyuyan köpeğe taş attı

İHA
Ülke genelinde sokak köpeği sorunu her geçen büyüyor..
Başıboş dolaşan köpekler özellikle çocuklar için tehlike saçarken, bazı kişilerin de şiddetine maruz kalıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir şahıs kaldırım kenarında uyuyan sokak köpeğine elinde taşla yaklaştı.
Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı.
Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.
Taşı alıp peşinden gitti
Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.