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    Sivas'ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu

    İnönü Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışmasını izleyen vatandaş, bir sürücüye daha kaza yaptırdı.
    • 02.01.2023 - 14:39
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    Sivas'ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu

    Sivas'ın İnönü Bulvarı üzerindeki vatandaşların merakı kazayı körükledi.

    Yaşanan olayda, S.D. idaresindeki 58 YG 253 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçen D.K. isimli kadına çarptı.

    Zincirleme kazaya 'merak' neden oldu

    O sırada aynı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 44 DJ 824 plakalı otomobil duramayarak 58 YG 253 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

    Ardından karşı şeritten gelen N.T. idaresindeki 58 BG 905 plakalı otomobil kazayı izleyen M.M. adlı bir gence çarptı.

    Her üç kaza sonucu yaralanan yayalar ambulanslarla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu #1

    Sivas ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu #2

    Sivas ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu #3


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