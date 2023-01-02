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Sivas'ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu

Sivas'ta vatandaş merakı zincirleme kazaya neden oldu

İnönü Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışmasını izleyen vatandaş, bir sürücüye daha kaza yaptırdı.