Sivas'ta veteriner kliniğinin önündeki mama kabı çalındı: Hırsız hayrete düşürdü Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliniğinin önünde bulunan mama kabını çalan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, mama kabını gagasıyla alıp kaçan bir karganın görüntüsü dikkat çekti.

İHA

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir veteriner kliniğinde veteriner hekim tarafından dükkan önüne konulan mama kabı sürekli çalınınca veteriner, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntüleri izleyen veteriner hekim hayrete düştü.

Mama kabını aldı gitti

Mama kabını çalan hırsızın karga olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, karganın mama kabını gagasıyla alıp uçtuğu görülüyor.

Karganın daha önce de mama kaplarını çaldığı tahmin ediliyor.

"Hırsızın bir karga olduğunu tespit ettik"

Veteriner Bülent Köse, hırsızın karga olduğunu belirterek, “Kliniğimizin önüne her gün düzenli olarak sokak hayvanları aç kalmasın diye mama koymaktayız. Sabahları geldiğimizde mama kapları her kayboluyordu. Kimin aldığını merak ediyorduk. En son güvenlik kameralarından takip ettiğimizde hırsızın bir karga olduğunu tespit ettik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)