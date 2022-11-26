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    Sivas'ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı

    Gürün ilçesinde ilerleyen yolcu dolu otobüsünün kaygan zeminde yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
    • 26.11.2022 - 09:06
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    Sivas'ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı

    Sivas’ın Gürün ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Gece saat 02.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde ilerleyen 34 FM 8281 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yolda yan döndü.

    1 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sivas ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı #1

    Trafiğe kapanan yok tekrar açıldı

    Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, otobüsün düzeltilmesi ile yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı #2

    Sivas ta yağış kaza getirdi: Yolcu otobüsü kontrolden çıktı #3


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