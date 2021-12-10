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- Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi
Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi
Zara ilçesinde aranan kablo hırsızları ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı. Şahıslar verdiği ifadede ise araçta bulunmayan arkadaşlarının suça ortak olduğunu itiraf ettiler.
- İHA
- 10.12.2021 - 09:31
Sivas’ın Zara ilçesi Aşağımescitli köyünde, kablo hırsızlarını takipte olan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
ELE GEÇİRİLENLER
Araçta yapılan aramada; 2 adet demir kesme makası 1 şarjlı spral makinesi 300 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu ele geçirildi.
Araçta bulunan Y.Y. (22), O.E. (22), O.K (23) ve İ.B. (23) gözaltına alındı.
AYNI KÖYDE BAŞKA BİR HIRSIZLIK
Şüphelilerin alınan ifadelerinde daha öncede aynı köyde 600 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu çaldıkları tespit edildi.
SUÇ ORTAKLARINI ELE VERDİLER
Şüpheliler verdikleri ifadelerinde yanlarında bulunmayan Ö.B (22) isimli arkadaşlarının da suç ortakları olduğunu itiraf ettiler. Ö.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Üç şüpheli ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.