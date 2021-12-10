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    Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi

    Zara ilçesinde aranan kablo hırsızları ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı. Şahıslar verdiği ifadede ise araçta bulunmayan arkadaşlarının suça ortak olduğunu itiraf ettiler.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:31
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    Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi

    Sivas’ın Zara ilçesi Aşağımescitli köyünde, kablo hırsızlarını takipte olan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Araçta yapılan aramada; 2 adet demir kesme makası 1 şarjlı spral makinesi 300 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu ele geçirildi.

    Araçta bulunan Y.Y. (22), O.E. (22), O.K (23) ve İ.B. (23) gözaltına alındı.

    AYNI KÖYDE BAŞKA BİR HIRSIZLIK

    Şüphelilerin alınan ifadelerinde daha öncede aynı köyde 600 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu çaldıkları tespit edildi.

    Sivas ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi #1

    SUÇ ORTAKLARINI ELE VERDİLER

    Şüpheliler verdikleri ifadelerinde yanlarında bulunmayan Ö.B (22) isimli arkadaşlarının da suç ortakları olduğunu itiraf ettiler. Ö.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Üç şüpheli ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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