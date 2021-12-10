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Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi

Sivas'ta yakalana hırsızlar, suç ortaklarını ele verdi

Zara ilçesinde aranan kablo hırsızları ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı. Şahıslar verdiği ifadede ise araçta bulunmayan arkadaşlarının suça ortak olduğunu itiraf ettiler.