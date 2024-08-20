Sivas'ta yangın: 40 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

AA & Ensonhaber
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyü Kayaaltı mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, itfaiye ekipleri ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri müdahale etti.
40 DÖNÜMLÜK EKİLİ ALAN YANDI
Yaklaşık 40 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Yangın sırasında yabani hayvanların kaçış anı da itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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