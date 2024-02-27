Sivas'ta yangın: Alevler kısa sürede evi sardı Alevlerin kısa sürede evi sardığı yangında 3 kişi, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde kurtarıldı.

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İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde yangın çıktı...

Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş mahallesinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın esnasında evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

"3 kişiyi dışarı çıkardık"

Olay yerine sevk edilen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenen E.Ç, A.K. ve B.K. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangını yoldan geçerken gördüğünü ifade eden Ahmet Gürledik , “Yoldan geçerken dumanı gördük. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yukarı çıktık. Biri kadın olmak üzere 3 kişiyi dışarı çıkardık” dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)