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- Sivas'ta yangın: Mısır balyaları kül oldu
Sivas'ta yangın: Mısır balyaları kül oldu
emerek Organize Sanayi bölgesinde bulunan enerji fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında mısır balyaları kullanılamaz hale geldi.
- 31.08.2022 - 18:11
Sivas Gemerek Organize Sanayi bölgesi alevlere teslim oldu.
Yaşanan olayda, O.G.’ye ait enerji fabrikasında hammadde olarak kullanılan mısır balyaları, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Bölgede paniğe neden olan durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler müdahale etti
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri açık alanda bulunan mısır balyalarındaki yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarına iş makinesi de destek verdi.
Mısır balyaları kül oldu
Tonlarca mısır balyasının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.