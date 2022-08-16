Sivas'ta yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa araba çarptı

Sivas’ta hafif ticari aracın çarptığı yaya geçidinden geçen bisikletli çocuk ağır yaralandı, çocuğa çarpan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanununa göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Ancak özellikle son zamanlarda yaşanan birçok kaza gösterdi ki Türkiye'de bu kurala uyan yok.

Yaya geçidinden geçen bisikletle çocuğa çarptı

Bu durumun son örneği olarak Sivas'ta meydana geldi.

Kent merkezi Vali Varinli Caddesi üzerinde C.Y.Y. idaresindeki 58 ACV 026 plakalı Dacia marka hafif ticari aracın sürücüsü yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki A.E.ye çarptı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Çarpmanın etkisiyle çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır

İHA'nın aktardığına göre hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.