Yün yorgan imalatı yapan bir usta, mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı. Çırak, geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Sivas'ta Örtülüpınar Mahallesi'nde yıllarca yorgancılık yapan Sinan Toprak, mesleğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak çırak aramaya başladı.

Kendisini Naci ismiyle tanıtan şahıs, Toprak’la iletişime geçti ve daha sonra Sivas’a gelerek yorgancıda işe başladı.

İŞ YERİNİN ANAHTARINI VERDİ

İş yeri sahibi Sinan Toprak, kendisine güvendiği şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yatması için iş yerinin anahtarını bile bıraktı.

Sivas'ta yetiştirmek istediği çırak, dükkanı soyup kaçtı ViDEO

KASADAKİ PARAYI GÖRMEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sabah iş yerine gelen Toprak, iş yerini açık göremeyince şoka uğradı. Anahtarı bularak dükkana giren Toprak, kasada bulunan 600 lira paranın olmadığını fark etti.

BİN 600 LİRAYLA BİRLİKTE KAYIPLARA KARIŞTI

Sinan Toprak’ın, geçtiğimiz günlerde de şahsa bin lira verdiği öğrenildi. Kendisini Naci olarak tanıtan şahıs 1.600 lira parayla birlikte kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi Toprak durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.

"İNSANLARA ARTIK GÜVENİLMİYOR"

Yorgancı Sinan Toprak, “Bir hafta önce işçi için ilan vermiştim eleman geldi. Arkadaş burada yatıp kalıyordu, sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Çekmecede bir miktar para vardı alıp gitmiş. İnsanlara artık güvenimiz yok maalesef. İşlerimiz yoğun yazın düğün sezonu olduğundan dolayı biz de güvendik insanlara ama insanlara artık güvenilmiyor onu öğrendik. Çekmecede 600 TL nakit vardı, bin TL ise iş karşılığı para vermiştik 1.600 TL gitti.’’ dedi.



