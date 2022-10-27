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    Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı

    Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
    • 27.10.2022 - 02:45
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    Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı

    Sivas-Ankara Kara Yolu, Yıldızeli ilçesi, Yılanlıkaya mevkiinde, 00.30 sularında meydana gelen kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan 58 APF 381 plakalı Citroen marka otomobil duramayarak önüne çıkan ata çarptı.

    At kazaya sebep oldu

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yola düştü. Aynı istikamette gitmekte olan Öz Diyarbakır firmasına ait 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü de atın üzerinden geçti, yavaşlayan otomobile de arkadan gelmekte olan Gülaras firmasına ait 02 DK 056 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

    Sivas ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı #1

    13 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre otobüs, telef olan atı altına aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı #2

    Sivas ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı #3

    Sivas ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı #4


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