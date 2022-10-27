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Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı

Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 13 kişi yaralandı

Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.