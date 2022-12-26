Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Alınan istihbarat üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine yönelik güvenlik güçlerinin mücadelesi sürüyor...

Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine D-100 karayolunun ilçe girişinde bir yolcu otobüsüne operasyon yaptı.

Yolcu otobüsünde 40 kilo uyuşturucu

DHA'nın haberine göre ekipler tarafından durdurulan yolucu otobüsündeki E.B. (37) ve M.A. (26) isimli şahıslara uyuşturucu madde köpeğinin tepki vermesi üzerine şahısların valizlerinde arama yapıldı. Valizlerde iki koli halinde 16 kilo toz esrar, 24 kilo kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, gözaltına alınan 2 şahıs adli mercilere sevk edildi.



