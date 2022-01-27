Sivas'ta yollar kapandı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

Ayağı kırılan bir vatandaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karla mücadele veren ekipler, hastayı 2 gün sonra tedavi altına alabildi.

Yoğun kar yağışı hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor.

Sivas’ın Kangal ilçesi Aktepe köyünde yaşayan bir vatandaşın ayağı iki yerinden çıktı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

KAR VE TİPİ HASTAYA ULAŞMAYI ENGELLEDİ

Harekete geçen sağlık ekipleri kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaya ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi.

TEDAVİSİ 2 GÜN SONRA YAPILDI

Yer yer tipiden göz gözü görmezken bazı noktalarda kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaşması dikkat çekti. Zorlu geçen 2 günün ardından hastaya ulaşılarak gerekli tedaviler yapıldı.