Euro
15.2684
0.17%
Dolar
13.5104
0.25%
Altın
801.7620
0.08%
Borsa
1953
0.40%
Bitcoin
510.624
3.35%
BTXN Coin
30.30
-0.52%
-2ºC
İstanbul
Bulutlu -2 C

    Sivas'ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

    Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 84 yaşındaki hasta için sağlık ekipleri AFAD'dan yardım istedi. Büyük uğraş sonucu hasta hastaneye yetiştirildi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

    Sivas'ın merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan 84 yaşındaki diyabet hastası Salih Koç rahatsızlanınca yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    AFAD'A YARDIM TALEBİ

    Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

    HASTA İÇİN SEFERBER OLDULAR

    AFAD ekipleri paletli arazi aracıyla hastayı evden alarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana getirdi.

    Büyük seferberelik sonrası ise Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sivas ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu #1

    Sivas ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu #2


    Görüş Bildir