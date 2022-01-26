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- Sivas'ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Sivas'ta yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 84 yaşındaki hasta için sağlık ekipleri AFAD'dan yardım istedi. Büyük uğraş sonucu hasta hastaneye yetiştirildi.
- AA
- 26.01.2022 - 09:05
- Güncelleme : 26.01.2022 - 09:45
Sivas'ın merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan 84 yaşındaki diyabet hastası Salih Koç rahatsızlanınca yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
AFAD'A YARDIM TALEBİ
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
HASTA İÇİN SEFERBER OLDULAR
AFAD ekipleri paletli arazi aracıyla hastayı evden alarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana getirdi.
Büyük seferberelik sonrası ise Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.