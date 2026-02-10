Sivas’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

- Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Y., M.C.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerine sevk edildi.
- Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sivas'ta korkunç kaza...
M.C.K. yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Y. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.