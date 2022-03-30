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Sivas'ta zihinsel engelli şahıs ölü bulundu

Sivas'ta zihinsel engelli şahıs ölü bulundu

Evden çıkıp, bir süre geri dönmeyen zihinsel engelli ve sara hastası olan şahıs, ailesinin ihbarı üzerinde polis ekiplerince her zaman gittiği ırmak kenarında cansız halde bulundu.