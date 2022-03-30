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    Sivas'ta zihinsel engelli şahıs ölü bulundu

    Evden çıkıp, bir süre geri dönmeyen zihinsel engelli ve sara hastası olan şahıs, ailesinin ihbarı üzerinde polis ekiplerince her zaman gittiği ırmak kenarında cansız halde bulundu.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 09:19
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    Sivas'ta zihinsel engelli şahıs ölü bulundu

    Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde yaşanan olayda, zihinsel engelli ve sara hastası Mehmet Akkaya, akşam saatlerinde evinden ayrıldı.

    Yakınları, hava kararmasına rağmen eve geri dönmeyen Akkaya için polise kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Akkaya'nın zaman zaman yakınlarda bulunan Mısmılırmak kenarında gezindiği bilgisini alan polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

    CESEDİ IRMAK KENARINDA BULUNDU

    Yakınları ile birlikte yapılan arama sırasında ırmak kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kayıp başvurusunda bulunulan Akkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    SARA NÖBETİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Akkaya'nın ırmak kenarında sara nöbeti geçirip düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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