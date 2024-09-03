Sivas'ta zincirleme kaza Ulaş ilçesinde, 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

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DHA

Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı.

Tünel çıkışında 49 yaşındaki M.A. idaresindeki otomobil ile 39 yaşındaki Y.Ö. yönetimindeki otomobil ve 53 yaşındaki H.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K., H.K., H.K., T.Ö., G.A. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)