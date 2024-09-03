DHA
Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı.
Tünel çıkışında 49 yaşındaki M.A. idaresindeki otomobil ile 39 yaşındaki Y.Ö. yönetimindeki otomobil ve 53 yaşındaki H.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K., H.K., H.K., T.Ö., G.A. ve E.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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