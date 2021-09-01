Site içerisindeki birbirinden farklı meşhur köfteci dükkanlarına hırsız girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas Gültepe Mahallesi'nde bulunan toptancılar sitesinde 4 farklı hırsızlık olayı yaşandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Sivas’ın meşhur köftecilerine girdi.

İş yerlerine giren şüpheli şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, çek defteri, telefon, monitör gibi değerli eşyaları ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

ESNAFLAR ŞOK YAŞADI

Sabah dükkanlarını açan 4 esnaf, birbirlerinden habersiz dükkanlarına hırsızın girdiğini anlayınca büyük şok yaşadı.

Esnafların haber verdiği polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.





O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekipler şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'taki 4 farklı meşhur köfteciye hırsız girdi VİDEO





