Sivas'taki Alaca Camii'nde yıldırım paniği

İHA

Sivas'ın Çiçekli Mahallesi'ndeki Alaca Camii'nde panik yaşandı.

Öğle saatlerinde bir anda yağan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cuma namazı sırasında Alaca Camii'nin alemine yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi koparak yola düştü. Minareden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Olayda kimse yaralanmadı.

Mahalle sakinlerinden Metin Korkmazer, yıldırımın aleme isabet etmesiyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade ederek şu cümleleri kurdu;

Cuma namazı sırasında, namaza daha başlamadan önce şiddetli bir yağmur başladı. Daha sonra şiddetli bir gök gürültüsü. İçerde biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda biz de şoke olduk. Ama dışarı çıkıp baktığımızda bu istemediğimiz görüntüyle karşılaştık. Uzak bir yere düştüğünü hissettik, ama yanımıza düşmüş şimşek.